Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pád tří osob do řeky

RYCHNOVSKO – Svědci bleskově zasáhli.

Zasahujeme v Českém Meziříčí, kde mělo podle oznámení, které jsme přijali krátce před 10. hodinou, dojít k pádu tří osob do řeky. Všechny tři osoby měli pohotoví svědci vytáhnout z vody ven, přičemž si je následně převzali do péče záchranáři. Aktuálně zjišťujeme všechny okolnosti nahlášené události a také to, co události předcházelo. Další informace sdělíme, jakmile to bude možné.

por. Ing. Karolína Macháčková

9.12.2024, 11:50 hodin

vytisknout e-mailem