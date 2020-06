Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pád sedačky na pouťové atrakci v Horní Polici

ČESKOLIPSKO - Událost prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování.

Dnes kolem 13.30 přijala Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje informaci o pádu sedačky na pouťové atrakci typu labutě na náměstí v Horní Polici. Krátce před tím do ní nasedl 29letý muž společně se 17letým mladíkem a 9letým chlapcem. Když se vznesli do zhruba dvoumetrové výšky, utrhlo se rameno zařízení a následně spadla sedačka i s pasažéry na zem. Nejstarší z nich přitom utrpěl zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba transportovala vrtulníkem do liberecké nemocnice. lé pád sedačky na pouťové atrakci

Okolnosti události nyní prověřujeme a její právní kvalifikaci stanovíme až po provedení nezbytných úkonů trestního řízení. V této souvislosti si mimo jiné vyžádáme znalecký posudek, který nám odpoví na otázku v jakém technickém stavu bylo zařízení před touto nehodou.

27. 6. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna pád sedačky na pouťové atrakci Detailní náhled

vytisknout e-mailem