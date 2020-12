Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pád muže v autobusu

PARDUBICE - Pokud jste se 29. října ve čtvrt na šest ráno stali svědkem příčiny pádu cestujícího ve vozidle MHD v lince č. 23 u výjezdu z čerpací stanice Mol u Starých Čivic, kontaktujte dopravní policisty z pardubického dopravního inspektorátu na čísle 974 566 254.

Událost nám byla oznámena s časovým odstupem, případem se zabýváme, ale k vyřešení příčiny pádu muže cizí státní příslušnosti a k určení případného viníka je zapotřebí zjistit řidiče osobního vozidla. Jakákoliv svědecká výpověď od spolucestujících by nám mohla pomoci zjistit, co přesně se na místě stalo a co bylo příčinou zranění.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

9. prosince 2020

