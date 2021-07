Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pacientka seniorského věku napadla zdravotníky slovně i fyzicky

SEMILSKO - Sanitu zdravotnické záchranné služby si přivolala sama.

V tomto týdnu 71letá seniorka ze Semilska kontaktovala zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje a stěžovala si na zdravotní problémy. Za pacientkou proto vyjela sanita se zdravotní sestrou, která na místě rozhodla o jejím převozu na vyšetření do jilemnické nemocnice. V průběhu cesty do nemocničního zařízení seniorka řidiče sanity i zdravotní sestru urážela vulgárními nadávkami a její agrese vůči nim pokračovala i v nemocnici v Jilemnici, kde s posádkou zdravotnické záchranné služby čekala na ošetřujícího lékaře. Na ambulanci zaútočila nejprve na řidiče sanitky, kterého chtěla praštit kabelkou. Když minula cíl, začala si vylévat zlost na jeho kolegyni. Té se snažila vytrhnout z ruky lékařskou zprávu a přitom se po ní sápala a lomcovala s ní. Na pomoc jí přispěchali řidič a lékař, které nakonec poškrábala a řidiče sanity navíc několikrát kopla do nohou.

Na pováženou je skutečnost, že trpí infekční chorobou, kterou mohla přenést na zdravotníky ve chvíli, kdy jim způsobila škrábance. Případem se nyní zabývají policisté obvodního oddělení v Jilemnici, kteří v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Stejnou ženu pravomocně potrestal soud v roce 2016 za fyzické napadení zdravotníků a následně zasahujícího strážníka v semilské nemocnici.

3. 7. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

