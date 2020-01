Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pacient zaútočil na zdravotní personál

KLADENSKO – Agresivní útočící pacient byl postřelen do nohy.

Policejní hlídky včetně služby kriminální policie a vyšetřování vyjížděly dnes před jednou hodinou do slánské nemocnice, kde pacient zaútočil na zdravotní personál.

Dne 14. ledna 2020 byl na jednotku intenzivní péče interního oddělení v nemocnici ve Slaném transportován jednasedmdesátiletý muž se zdravotními problémy. Dnes 16. ledna 2020 po půl jedné se začal pacient sebepoškozovat a tím se ohrožovat na životě. Poté co se dvě zdravotní sestry snažily muži ihned pomoci a stabilizovat ho, muž začal být velmi agresivní. Zasahujícímu zdravotnímu personálu ve čtyřech zdravotnících se nepodařilo muže zpacifikovat a agresivní pacient je začal ohrožovat nožem na životech. Na místo incidentu byl přivolán pracovník ostrahy, který použil hrozby zbraní. Poté co útočící pacient vrhl nožem po ostraze a zdravotnících byla použita zbraň a agresor byl postřelen do dolní končetiny. Zdravotní personál okamžitě za spolupráce pracovníka ostrahy pacienta zpacifikoval a nasadil potřebné medikamenty a ošetřil jeho zranění.

Kriminalisté nyní tento případ prošetřují a jednasedmdesátiletý muž je podezřelý z trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. ledna 2020

