Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi nedaleko místa činu

JABLONECKO – Tanvaldští policisté zadrželi pachatele vloupání do domu bezprostředně po spáchání trestného činu.

Tento týden v pondělí krátce po půlnoci policisté na lince 158 přijali oznámení o možném vloupání do jednoho z domů v Tanvaldě v ulici Popelnická s tím, že neznámý pachatel pravděpodobně právě opouští místo činu. Policejní hlídka okamžitě vyjela k do ulice, kde předpokládala pohyb uvedené osoby možného pachatele. Během jízdy se policisté ve tmě všimli záblesku světla asi 200 metrů pod úrovní vozovky, zastavili vozidlo a doběhli k muži, který mezi tím již zhasl svítilnu, jejíž světlo policisté z vozidla na okamžik spatřili. Muž vezl na dětském kočárku zvaném „golfky“ stolní počítač a nedaleko něho ve svahu ležela ještě taška. Policisté vzápětí provedeným šetřením a prověrkami zjistili, že se jedná o 21letého muže z Tanvaldu, který se chvíli před jejich příjezdem vloupal do domu právě v ulici Popelnická. Z tohoto domu odcizil stolní počítač s příslušenstvím, krabičku s diabolky, multifunkční zavírací nůž a již zmiňovaný dětský kočárek, na němž vše vezl. Policisté muže na místě zadrželi. Majiteli domu tento zloděj svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 6.700,- Kč, z toho 3.600,- na odcizených věcech a 3.100,- Kč na poškozeném okně, kterým po jeho rozbití do objektu vnikl.

Policisté navíc následně zjistili, že tento muž má na svědomí také i vloupání do objektu jedné klubovny v Tanvaldě, do které násilím vnikl 30. dubna letošního roku. Z té odcizil 15 plechovek energetického nápoje v celkové hodnotě 584,- Kč. Ovšem na poškozený budovy způsobil škodu ve výši 4.000,- Kč. Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě, kteří oba případy šetří, již mladému muži tento týden v úterý sdělili podezření ze spáchání trestných činu krádež a porušování domovní svobody, za jejichž spáchání mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, a to vzhledem ke skutečnosti, že byl již v uplynulých třech letech za spáchání trestného činu krádež pravomocně potrestán rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Podezřelý by po provedených úkonech propuštěn ze zadržení na svobodu.





8. 6. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

