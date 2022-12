Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi na místě činu v posteli

JABLONECKO – Policistům se podařilo zadržet pachatele v domě, ve kterém se chystal opakovaně přespat.

Minulý týden v pátek 16. prosince odpoledne krátce po šestnácté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o možném vloupání do jednoho z domů v Desné. Na místo ihned vyjela policejní hlídka z Obvodního oddělení v Tanvaldě, která zjistila, že kolem objektu jsou stopy nasvědčující tomu, že se uvnitř někdo nachází – stopy ve sněhu vedoucí pouze k domu a otevřené rozbité okno. Policejní hlídka následně v jedné z místností v domě nalezla na posteli pod hromadou naházeného oblečení ležícího 35letého muže, kterého na místě zadržela.

Provedeným šetření policisté ve spolupráci s kriminalisty zjistili, že tento muž se do stejného domu v minulosti již dvakrát a vždy v něm i přespal. Poprvé se tak stalo v době mezi 19. a 26. listopadem a podruhé mezi 30. listopadem a 9. prosincem. Během těchto dvou návštěv muž odcizil různé starožitnosti, jejichž hodnota je předmětem probíhajícího šetření. V pátek, ještě před tím než si lehnul do postele, si ke krádeži připravil do igelitové tašky starou tiskárnu, kterou si chtěl později z domu odnést.

Již následující den v sobotu komisařka z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájila trestní stíhání uvedeného 35letého muže jako obviněného ze spáchání přečinu krádež, a to z části ve stádiu pokusu a z části ve stádiu dokonaném a přečinu porušování domovní svobody, za jejich spáchání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Obviněný byl po provedených úkonech propuštěn na svobodu.





19. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

