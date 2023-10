Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi na místě činu

JABLONECKO – V Nové Vsi nad Nisou policisté na místě činu zadrželi muže, který se tam vloupal do chaty.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 43letému muži podezření ze spáchání trestného krádež ve stádiu pokusu, kterého se dopustil tento týden v noci z neděle na pondělí. Tehdy kolem třetí hodiny vnikl pootevřeným střešním oknem do objektu chaty v Nové Vsi nad Nisou. Při tomto jednání byl ovšem přistižen policejní hlídkou z Obvodního oddělení v Tanvaldě. Policisté při příjezdu k uvedené chatě měli podezření na to, že v ní někdo neoprávněně pobývá. Z tohoto důvodu požádali, aby na místo přijel i policejní psovod se služebním psem, které následně vpustil do objektu. Služebnímu psovi se podařilo v jedné z místností nalézt podezřelého, který byl přikrytý dekou, folií a dalšími věcmi. Podezřelý policistům, kteří ho na místě činu zadrželi, uvedl, že chtěl v chatě pouze přespat. Ti ovšem zjistili, že si stačil před jejich příjezdem připravit věci k odcizení, a to tenisky, obsah autolékárničky a ovládání garážových vrat se simkartou – vše v celkové hodnotě 2.490,- Kč. Po provedených úkonech byl podezřelý propuštěn ze zadržení na svobodu. Nyní mu za spáchání uvedeného trestného činu ve stádiu pokusu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





4. 10. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

