Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi na místě činu

JABLONECKO – Policejní hlídka zadržela na místě činu pachatele, který se v Košovech vloupal do rekreační chalupy.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 21letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádež a krádež ve stádiu pokusu, kterých se dopustil v měsících srpen a září letošního roku.

Obviněný nejprve v přesně nezjištěné době v průběhu srpna násilím vnikl do rekreační chalupy v obci Malá Skála – Bobov, kde odcizil křovinořez v hodnotě 3.000,- Kč, který bezprostředně po činu prodal svému známému za částku 2.500,- Kč. Na poškození zařízení chalupy navíc způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč.

Minulý týden policejní hlídka z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou při výkonu služby a kontrole rekreačních objektů zjistila, že z jedné rekreační chalupy ve Frýdštějně - Košovech jsou slyšet zvuky nasvědčující pohybu osob uvnitř. Při prověřování vzniklé situace se této hlídce podařilo zadržet výše uvedeného obviněného na místě činu a umístit ho do policejní cely. I do této chalupy se obviněný vloupal, a to po rozbití skleněné výplně okna u vchodových dveří. Výše způsobené škody na poškození zařízení tohoto objektu nebyla dosud vyčíslena.

Obviněný se vloupání do rekreační chalupy v Košovech dopustil v době nouzového stavu, který v současné době platí na území celé České republiky. Navíc byl již v uplynulých třech letech za spáchání trestného činu krádež pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Semilech.

Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podanému návrhu státního zástupce vyhověl a obviněného poslal do vazby. Obviněnému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to právě proto, že se trestného činu krádeže dopustil v době nouzového stavu.





14. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

