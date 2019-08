Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pachatelé využívají příležitostí

CHOMUTOVSKO - Kabelky, peněženky a další věci odcizené z volně přístupných míst.

Jedna věc spojuje některé případy krádeží zaevidovaných policisty na Chomutovsku v posledních dnech. Tou je využití příležitosti, kterou ke krádeži poskytne pachateli sama oběť.

Například v pátek dopoledne došlo u vlakového nádraží Chomutov město k odcizení kabelky. Poškozená uvedla, že seděla se svou sestrou na lavičce u nádraží a kabelku měla položenou vedle sebe. Po chvíli se rozhodly jít do vestibulu nádražní budovy, kabelku však na lavičce poškozená zapomněla. Když si to uvědomila, bylo již pozdě. Její sestra viděla od lavičky s kabelkou v ruce odjíždět mladíka na kole. Touto nepozorností přišla 40letá žena z Chomutova kromě kabelky s doklady i o finanční hotovost ve výši 12.800 korun.

V noci z pátku na sobotu pak opět neznámému pachateli stačilo využít příležitosti. Osmačtyřicetiletá žena si v jednom z chomutovských barů odložila kabelku na místě, kde seděla, a odešla tančit. Pachateli pak stačilo v příhodné chvíli do kabelky sáhnout a vytáhnout z ní peněženku. Tam měla poškozená finanční hotovost tisíc korun, doklady, ale i platební karty. Škoda, způsobená této ženě, se následně navýšila ještě o necelých 6 tisíc korun, protože pachatel s odcizenou kartou stačil provést několik bezkontaktních plateb.

Další srpnový případ krádeže byl oznámen jirkovským policistům. Tentokrát mělo k odcizení věcí dojít při cestě ve vlaku. Osmatřicetiletý muž z Chomutova měl své věci uloženy v kapse batohu. Z té mu neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku ukradl peněženku s finanční hotovostí 500 korun, doklady, stravenkovou platební kartou nabitou na částku 3.100 korun, mobilní telefon a dokonce i dva lístky na festival. Celkově tak poškozenému způsobil škodu v předběžné výši téměř 8 tisíc korun.

V této souvislosti policie znovu apeluje na občany, aby nenechávali své věci volně odložené na veřejně přístupných místech. Ani uložení peněženky, případně mobilního telefonu do batůžku nošeného na zádech, není dobrý nápad. Zejména v místech, kde se nahromadí více lidí, například i při vystupování z vlaku, jsou pro pachatele tyto věci snadnou kořistí. Pokud je nelze umístit jinam než do příručního zavazadla, doporučujeme držet si v místech s větším výskytem lidí zavazadlo tak, aby nebylo možné do něj sáhnout bez vědomí majitele.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

26. srpna 2019

