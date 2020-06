Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatelé vykrádají zaparkovaná auta

TACHOV – Několika případy se nyní zabývají tachovští policisté. V řadě z nich měla vykradená auta poruchu centrálního zamykání a zůstala tak nezabezpečená.

Tachovští policisté za poslední období evidují několik případů vloupání do vozidel na území Tachova. V některých případech se jednalo o vozidla, která měla poruchu centrálního zamykání, což pachateli usnadnilo vniknutí do vozidla. Policisté proto radí, aby lidé situaci nepodceňovali a v případě, že o poruše centrálního zamykání ví, je nechali opravit. Z níže uvedených případů je zřejmé, že pachatelé funkčnost zamykání ověřují – do auta pak totiž mohou vniknout bez jakéhokoli poškození.

První z těchto případů se stal ve druhé polovině května letošního roku v Jabloňové ulici. Pachatel zde vnikl zatím nezjištěným způsobem do uzamčeného vozidla přes dveře spolujezdce. Z auta si odnesl peněženku, osobní doklady a dvě platební karty.

Do dalšího vozidla vnikl pachatel v Plánské ulici. Z auta Škoda Octavia, u kterého bylo vadné centrální zamykání, odcizil dámskou bundu a čtyři sušenky.

Do vozu stejné značky vnikl pachatel také v Zámecké ulici. Zde z vozidla odcizil navigaci a spínač dálkových světel.

Dva poslední případy, kdy měla vozidla poruchu centrálního zamykání, policisté evidují v minulém týdnu. Jeden případ se stal v ulici Na Třešňovce, kde pachatel z vozidla značky Citroën odcizil navigaci, druhý případ se stal v ulici T. G. Masaryka. Tam pachatel z vozidla Volkswagen Passat odcizil finanční hotovost ve výši 3 900 korun, pět kusů osvědčení o registraci různých vozidel, aku vrtačku a mobilní telefon.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 6. 2020

