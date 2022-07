Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele vraždy ve stádiu pokusu jsme zadrželi dvacet minut po činu.

ČESKOLIPSKO - Motiv vražedného útoku je zatím nejasný.

V neděli 26. června kolem 15.30 procházel 36letý muž po stezce v Poříční ulici v České Lípě podél Ploučnice poblíž skateparku, když ho zde bez varování napadl nožem o 9 let mladší útočník. Ten svíral nůž oběma rukama, aby zesílil razanci bodnutí a přitom mířil přímo na jeho srdce. Nůž nakonec zasáhl hrudník o kus dál jen díky tomu, že napadený před prudkým pohybem agresora instinktivně zvedl ruku. Do té doby koukal do mobilního telefonu a esemeskoval si se svou přítelkyní. Z místa činu zraněný muž ještě doběhl do nedalekého domova, odkud mu partnerka přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Ta ho po ošetření transportovala sanitou do čekolipské nemocnice, kde ho lékaři hospitalizovali na jednotce intenzivní péče. Jeho zdravotní stav je v současné době stabilizovaný.

Pachatele se nám podařilo zadržet už 20 minut po činu především proto, že nás na něj upozornil prostřednictvím tísňové linky 158 náctiletý chlapec, který spolu se svými kamarády napadení viděl a útočníka nám dobře popsal. Jedná se o 27letého majetkového recidivistu, který vyšel z výkonu trestu odnětí svobody z věznice ve Stráži pod Ralskem teprve 22. června. Od té doby žil na ulici, protože se z vězení, ve kterém naposledy strávil 26 měsíců, neměl kam vrátit. Ve výkonu trestu odnětí svobody byl za krádeže celkem už čtyřikrát, nikdy ale ne za násilnou trestnou činnost. Obviněný od svého zadržení s policisty ani s nikým jiným nekomunikuje, proto motiv jeho útoku zatím zůstává nejasný. Jisté je to, že se se svou obětí neznal a nic ho s ní nespojuje. Zdá se, že byl 36letý muž jen ve špatnou dobu na špatném místě.

Vyšetřovatel hned v pondělí zadrženého obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Důvodem byla obava, že by na svobodě ve své násilné trestné činnosti pokračoval. Tento vazební důvod akceptoval nejen státní zástupce, ale také soudce, který ho v úterý do vazby poslal. Obviněnému nově hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody. V souvislosti s případem si na něj vyžádáme odborný znalecký posudek z oboru psychologie a psychiatrie. V době zadržení byl pod vlivem amfetaminu, což prokázal orientační test na drogy. Po laboratorním zkoumání odebraného vzorku jeho krve lékař určí, kolik drogy v sobě měl přesně. Vzhledem k tomu, že se při eskortě z místa činu na policejní služebnu choval v autě velmi agresivně, museli proti němu policisté použít opakovaně donucovací prostředky.

Nůž, který obviněný k útoku použil, si prohlédněte pod článkem.

V Libereckém kraji se staly v tomto roce dvě vraždy, obě jsme objasnili a pachatele jsme zadrželi.

1. 7. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

