Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatelé vnikli do vozidel

PŘIMDA, ČÁSTKOV – Policisté evidují dva téměř totožné případy, při kterých někdo poškodil skleněnou výplň vozidla a ze zadního prostoru odcizil nářadí.

Borští policisté se zabývají případem krádeže, který se stal z 17. na 18. listopadu letošního roku v obci Přimda. Zatím neznámý pachatel tam vnikl do zaparkovaného osobního vozidla značky Volkswagen Transporter poté, co poškodil skleněnou výplň zadních dveří. Z auta následně odcizil elektrické a ruční nářadí, čímž způsobil škodu na odcizených věcech ve výši kolem 50 000 korun a na poškozené skleněné výplni způsobil škodu ve výši 10 000 korun. Borští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Obdobným případem, který se stal z 15. na 16. listopadu, se zabývají i tachovští policisté. V obci Částkov zatím neznámý pachatel vnikl stejným způsobem do zaparkovaného vozidla značky Ford Transit a odcizil z něj převážně různé nářadí v hodnotě kolem 100 000 korun. K tomu téměř desetitisícovou škodu pachatel způsobil poškozením skleněné výplně. Také v tomto případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Po pachatelích obou skutků policisté pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 11. 2021

