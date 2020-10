Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele vloupání se podařilo policistům zadržet na místě činu

JABLONECKO – Během jednoho večera se muž vloupal do dvou rekreačních chalup. U té druhé z nich byl policejní hlídkou zadržen.

Včera komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 73letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a zločinu krádež, kterých se dopustil tento týden v úterý 13. října. Tehdy nejprve večer kolem půl osmé po rozbití skleněné výplně okna vnikl do rekreační chalupy v Bedřichově, kde vše prohledal a odcizil lyžařské rukavice v hodnotě 800,- Kč a na poškození zařízení způsobil předběžnou škodu ve výši 13.500,- Kč. V té době však ke své chalupě přijel i její majitel, který slyšel v objektu pohyb. Nicméně než stačil věc oznámit policistům a ti na místo bezprostředně přijet, pachatel z místa činu utekl.



Ovšem týž večer krátce po dvaadvacáté hodině hlídka z Obvodního oddělení Jablonec nad Nisou – Mšeno při kontrole rekreačních objektů na teritoriu Bedřichova zjistila, že u jedné z kontrolovaných chalup je rozbité okno a byl i předpoklad, že pachatel se pohybuje uvnitř. S touto hlídkou byl na místě i psovod se služebním psem. Policisté vyzvali pachatele, aby opustil chalupu s tím, že pokud tak neučiní, bude použit služební pes. Tuto výzvu pachatel reagoval a vyšel před budovu, kde ho policisté zadrželi a následně umístili do policejní cely. V tomto objektu stačil ještě na poškození způsobit škodu ve výši 2.000,- Kč. Policisté následně zjistili, že se jedná o stejného pachatele, který se kolem půl osmé vloupal do výše uvedené chalupy v Bedřichově.

Obviněnému nyní za spáchání uvedených přečinů a zločinu hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Výše trestu vyplývá z toho, že trestného činu krádež se dopustil v době nouzového stavu. Obviněný byl navíc za takový čin v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou odvolacího Krajského soudu v Liberci.





15. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

