Pachatele vloupání do bytu jsme zadrželi dvacet minut po činu

ČESKOLIPSKO - Pomohla nám přitom všímavá svědkyně.

Včera ve třináct hodin a deset minut nás na tísňové lince 158 upozornila všímavá žena na to, že do přízemního bytu v Dubické ulici v České Lípě přes pootevřené koupelnové okno vnikl zloděj. Operační důstojník na místo okamžitě vyslal motorizovanou hlídku. Když tam policisté dorazili, byl už pachatel pryč, nicméně o vloupání vypovídaly krevní stopy na parapetu, které tu po něm zůstaly, když se drápal do okna ve výšce dvou metrů nad zemí. místo činu

Při následné prohlídce okolí policisté došli až k místní vietmanské prodejně s názvem Peklo, před kterou na lavičce seděl muž podezřelého vzezření. Zkontrolovali ho proto , a během rozhovoru si všimli, že lehce krvácí na dlani. Na jejich otázku, kde se zranil, rovnou odpověděl, že se k vloupání do bytu přiznává. Potom ukázal policistům, na kterém místě si svůj lup schoval. Jednalo se o starší televizi a televizní anténu.

Ty si z bytu v Dubické ulici odnesl 42letý Českolipan, který se v současné době pohybuje v komunitě bezdomovců a zákon překročil v minulosti už vícekrát. Pouhých dvacet minut potom, co vyskočil i s kradenými věcmi z okna, ho naše hlídka zadržela a odvezla na služebnu. Zde ho vyšetřovatel obvinil ze zločinu krádeže se škodou 3 200 korun a z přečinu porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že kradl v době nouzového stavu, může ho soud poslat až na osm let do vězení.

Na závěr děkujeme svědkyni za zavolání na tísňovou linku, které nám pomohlo pachatele odhalit bezprostředně po činu. Spolupráce v boji proti zločinu se vždycky vyplácí.

30. 12. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

