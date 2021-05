Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pachatelé série vloupání skončili v poutech!

MOHELNICKO - Ujížděli po poli, neprojeli lesem.

3. května 2021 jsme přijali oznámení o vloupání do restaurace v Úsově, ze které zmizela finanční hotovost a mobilní telefon O tři dny později se někdo vloupal do prodejny potravin v Lipince na Olomoucku, ze které zmizely cigarety v hodnotě za 70 tisíc korun. O den později se někdo vloupal do bývalého zemědělského objektu v Troubelicích a v noci z 11. na 12. května jsme přijali oznámení o pokusech vloupání do prodejen potravin v Lukavici, Bohuslavicích, ale také o vloupání do budovy Obecního úřadu v Bohuslavicích a další restaurace v Úsově, ze které zmizely lahve s alkoholem.

Jak se ukázalo, sérii těchto vloupání má na svědomí policistům dobře známý, 30letý muž z Mohelnicka, a jeho o 11 let mladší komplic, který v noci z úterý na středu asistoval svému parťákovi hlídkováním u napadených objektů. V rámci série vloupání měl starší z dvojice způsobit majitelům napadených objektů škodu za více než 150 tisíc korun.

Staršího z mužů, na kterého měli policisté v souvislosti s prověřovanou trestnou činností spadeno, zahlédla hlídka mohelnických policistů ve středu dopoledne v Úsově za volantem Citroenu, v němž cestoval společně se svým komplicem. Policisté zároveň věděli, že by řídit určitě neměl. Kvůli jeho předchozí nehodě s alkoholem mu totiž zadrželi řidičský průkaz. Jakmile řidič zjistil, že se za ním policisté otáčejí, sešlápl plyn a začal ujíždět. Za Úsovem najel do pole a pokračoval směrem k Polici. Následně se snažil policistů střepat v lesním terénu. Osudným se mu stal břeh lesa, který se mu nepodařilo zdolat. Policisté pak oba muže za použití donucovacích prostředků zadrželi. V zavazadlovém prostoru vozidla nalezli nejen lahve alkoholu pocházející z nočního vloupání do úsovské restaurace, ale také náčiní, které starší z mužů používal k vloupání do objektů.

Oba muži si již vyslechli sdělení obvinění z pokračujícího přečinu krádeže a poškození cizí věcí. Staršímu z nich, s ohledem na výši způsobené škody, hrozí přísnější, mimo jiné až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

14. května 2021

