Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pachatele pronásledovali přes hranice

HODONÍNSKO: Policisté z Moravy a Slovenska cvičili přeshraniční pronásledování.

V úterý dopoledne se policisté Územního odboru Hodonín a jejich slovenští kolegové z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Novém Meste nad Váhom zúčastnili součinnostního cvičení s tématem přeshraničního pronásledování. Legendou měla být událost, kdy se neznámý muž dopustil podvodu na seniorovi v obci Blatnice pod. Sv. Antonínkem. Po oznámení události na linku 158 jsme dostali informaci, že možný pachatel s tím, že pachatel odjel osobním vozidlem a míří ke státní hranici. Do pronásledování se zapojila hlídka policistů z Veselí nad Moravou a snažila se vozidlo dostihnout. Když jej měli na dohled a pokoušeli se vozidlo zastavovat, pachatel stále ujížděl a bylo zřejmé, že chce překročit státní hranice. O situaci tak policisté informovali operační středisko a to vyrozumělo kolegy na druhé straně státní hranice. Do pronásledování se tak zapojila i nejbližší hlídka slovenských policistů. Ujíždějící vozidlo pak bylo zastaveno ve slovenské obci Myjava. Cvičení bylo zaměřeno na znalost problematiky přeshraničního pronásledování ze strany policistů v přímém výkonu služby a následné realizace v praxi. Dále pak dostupnost spojení mezi hlídkou a operačním střediskem v příhraničním pásmu i mimo území ČR. Důležitým aspektem byl včasný přenos informací mezi operačními středisky ČR a SR a hlídkami zařazenými v akci. Celé události dohlížel řídící štáb českých i slovenských policistů a vyhodnocovaly závěry, které z cvičení vyplynuly.

por. Bc. Petr Zámečník, 30. 10. 2019

