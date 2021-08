Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pachatele našli schovaného pod postelí

TEPLICKO - Muž se vloupal do rekreační chalupy; Hledáme svědky nehody...

Z přečinu porušování domovní svobody se bude zodpovídat 36letý muž, který se v katastrálním území Habartic vloupal do dvou rekreačních objektů. V jedné z chalup spustil tichý alarm, majitel proto zavolal na tísňovou linku, přivolaní policisté pak nemovitost prohledali a pachatele našli schovaného pod postelí. Muž byl zadržen a na služebně si převzal sdělení podezření z přečinu, za který by ho mohl soudce poslat až na tři roky za mříže.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 18:00 hodin dne 10. srpna do 6:50 hodin dne 11. srpna 2021 v Teplicích, ul. Trnovanská v místech kolmého stání pod parkovištěm u bývalého hudebního klubu. Neznámý řidič nezjištěného vozidla poškodil celý pravý bok zaparkovaného vozidla Peugeot a z místa odjel, aniž splnil zákonem danou povinnost při účasti na dopravní nehodě.

Policisté žádají případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehody, případně mají k dispozici kamerové záznamy, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Řídil pod vlivem alkoholu

Na problémy si zadělal senior, kterého o víkendu v Duchcově zastavila hlídka strážníků městské policie. Muž si dvě hodiny po půlnoci sedl za volant, i když před jízdou požil alkohol, v dechu ho měl přes 2,3 promile. Přivolaní policisté muže předvolali k výslechu na následující den a zakázali mu další jízdu. On si ale po odchodu ze služebny sedl do auta znovu, při řízení ho opět zastavili strážníci. Policisté řidiče zadrželi a umístili ho do policejní cely, kde zůstal až do vystřízlivění, na služebně si pak převzal sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, v krajním případě by mohl jít až na rok do vězení.

