Pachatele, který napadl a okradl muže, policisté rychle dopadli

NYMBURSKO - Jednadvacetiletý muž si již vyslechl obvinění.

V sobotních ranních hodinách dne 20. listopadu 2021 došlo k napadení a loupeži na 66letém muži v Poděbradech. Hned druhý den byl pachatel nymburskými policisty dopaden, zadržen a i obviněn.



Celé věci předcházelo setkání poškozeného 66letého muže a 21letého mladíka na kolonádě v Poděbradech. Tam poškozený muž usnul na lavičce a krátce po 6 hodině ranní ho probudilo, jak mu někdo cizí sahá do kapsy a z ní vyndává cigarety. Jednalo se o mladého muže, který staršímu muži následně začal nabízet k prodeji hodinky a náramek, na to muž nereagoval, protože se obával, že by se mohlo jednat o kradené věci.



Z místa pak oba muži odešli společným směrem a starší muž pak při rozloučení dal mladíkovi 100 korun, protože jej požádal o nějaké drobné. Dále už šel poškozený sám, nicméně si všiml, že ho mladý muž stále následuje. O několik ulic dál pak mladý muž poškozeného zezadu přepadl a udeřil pěstí do tváře. Z kapsy mu odcizil peněženku, ve které měl poškozený finanční hotovost ve výši 9 tisíc korun. S tou z místa utekl.



Poškozený muž celou událost následně nahlásil policistům na linku 158, včetně popisu celé události a mladého muže a nechal se ošetřit v nemocnici.



Díky kamerovým záznamům a místní a osobní znalosti nymburských policistů začalo pátrání po konkrétní osobě, do které se zapojilo několik policejních hlídek. V nočních hodinách dne 21. listopadu policisté zadrželi 21letého muže, který se před nimi skrýval v opuštěném objektu poblíž vlakového nádraží v Poděbradech.



Policisté mladého muže na místě zadrželi a při konfrontaci s celou událostí se jim k celé události doznal. Následně mu policisté sdělili obvinění ze zločinu loupež, za což mu v případě prokázání viny a následném odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 2 roky až 10 let.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

22. listopadu 2021

