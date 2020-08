Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pachatelé dopadeni, vykradli osm rodinných domků.

HODONÍNSKO:Kriminalisté objasnili sérii vloupání do domků na Uherskohradišťsku, Hodonínsku a Břeclavsku.

Obyvatelé jihovýchodní Moravy si mohou oddechnout. Uherskohradiští kriminalisté společně s kriminalisty z Hodonína a Břeclavi objasnili sérii vloupání do rodinných domků. Dva cizince, z nichž jeden včera skončil ve vazební věznici, obvinili hned ze tří trestných činů. Cizinci se během července měli dopustit vloupání do osmi rodinných domků na teritoriu Zlínského a Jihomoravského kraje se škodou přesahující sedm set tisíc korun.

Dvojici mužů ve věku 61 a 24 let uherskohradiští kriminalisté společně s kriminalisty z Hodonína zadrželi ve vozidle Škoda Fabia v pondělí dopoledne mezi obcemi Ostrožská Nová Ves a Kunovice. Následně pak oba muže vyslechli a obvinili z trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody spáchaných formou spolupachatelství. Včera podal vyšetřovatel podnět na návrh na vzetí do vazby jedenašedesátiletého muže, který soud akceptoval. Oběma hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Obvinění měli své role rozdělené, mladší dělal řidiče a starší vnikal za použití násilí do domků, kam se dostával tím způsobem, že například rozbil okno, nebo skleněnou výplň dveří nebo dveře násilně vyrazil. Dvojice mužů má na svědomí vloupání do domů v Břeclavi, Veselí nad Moravou, Blatnici pod Svatým Antonínkem, Bánově, Vlkoši, Drslavicích dále v obci Vnorovy a Čejči. Vloupání prováděli především v dopoledních hodinách, a předmětech jejich zájmu byli převážně zlaté šperky, hodinky a peníze (zpráva zde). Odcizené věci prodali a peníze použili pro svoji potřebu.

Starší z mužů má velmi bohatou majetkovou trestní minulost jak na Slovensku, kde má v rejstříku trestů 22 záznamů, tak u nás, kde má záznamů 16. Z vězení na Slovensku se naposledy vrátil v březnu letošního roku. Mladší z obviněných má oba rejstříky zatím čisté.

Kriminalisté z Uherského Hradiště, Hodonína a Břeclavi odvedli dobrou práci. Jejich zájmem bylo co nejdříve pachatele dopadnout, protože jsou si vědomi, že pokud někomu do domku vnikne zloděj, který se tam pohybuje, tak je to velký zásah do soukromí lidí. Proto si myslíme, že informace o zadržení pachatelů povede ke zklidnění občanů v uvedených oblastech. Ovšem doporučení o obezřetnosti, všímání si dění kolem sebe a zvážení instalace bezpečnostního zařízení na rodinné domky stále platí.

mjr. Mgr. Lenka Javorková, 6. 8. 2020

