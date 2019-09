Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pachatelé dopadeni

CHEBSKO – Kriminalisté zadrželi 5 mužů.

Kriminalistům se po několikaměsíčním rozpracování podařilo objasnit sérii vloupání do vozidel a různých objektů, ke kterým docházelo v posledních měsících na Chebsku. Na konci srpna zadrželi a zahájili trestní stíhání pěti mužů ve věku 19, 21, 24, 25 a 27 let. Všech pět mužů bylo obviněno ze spáchání přečinu Krádeže, tři z nich dále z přečinů Poškození cizí věci a Neoprávněné opatření padělání a pozměnění platebního prostředku. Dva muži byli obviněni navíc i ze spáchání přečinu Porušování domovní svobody.

Obvinění muži se měli těchto trestných činů dopustit nejméně v 11 případech v období od konce května do poloviny srpna tohoto roku. Nejčastěji se měli vloupat do osobních vozidel, ale také do bytu, kiosku nebo restaurace.

Z vozidel měli odcizit nejčastěji doklady, peněženky a další osobní věci. Při vloupání do kiosku na konci července dva z obviněných mužů odcizili téměř 80 kartónů cigaret.

V jiném dalším případě se měli dva z obviněných mužů na začátku srpna vloupat do bytu v panelovém domě. Do toho měli vniknout oknem. Po prohledání bytu měli odcizit různé věci například elektroniku či peněženky s finanční hotovostí a platebními kartami.

Celkem svým jednáním způsobili majitelům škodu ve výši kolem 180 tisíc korun.

Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí tří obviněných mužů ve věku 19, 21 a 27 let do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Chebu rozhodl o umístění dvou mužů ve věku 21 a 27 let do vazební věznice. Trestní stíhání 19letého obviněného muže a dalších dvou mužů probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí dvěma mužům ve věku 19 a 27 let trest odnětí svobody až na pět let. Dalším dvěma obviněným ve věku 21 a 25 let hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky a pátému 24letému muži až dvouletý pobyt za mřížemi.

Velké poděkování patří veřejnosti za získané poznatky, které pomohli kriminalistům při objasnění rozsáhlé majetkové trestné činnosti.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

6. 9. 2019

