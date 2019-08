Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatelé byli při krádeži vyrušeni

BEROUNSKO – Odcizili jízdní kola.

Policisté z Obvodního oddělení Zdice pátrají po totožnosti neznámých pachatelů, kteří vnikli na pozemek, v současné době opuštěného domu, v obci Chlustina. Nejprve si otevřeli vstupní vjezdová vrata a následně poškodili petlici jistící dveře vedoucí do dílny. Uvnitř této dílny nic neodcizili. Pokračovali ke stodole, která slouží jako garáž, kde vtlačili elektrická pojezdová vrata dovnitř a vzniklým otvorem vnikli do garáže. Z této poté odcizili několik jízdních kol. Přesný počet zatím policisté zjišťují. Při krádeži byli však vyrušeni náhodným svědkem. Nasedli do vozidla v provedení combi, modré barvy, do kterého nakládali odcizená jízdní kola a odejeli směrem na obec Žebrák.

K popisu pachatelů víme, že se jednalo o dva muže hubených postav, výška 178cm, krátce střižených vlasů, tmavé pleti, věk kolem 35let.

Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámých zlodějů a zároveň takové, které by vedly k vypátrání odcizených jízdních kol.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

21. srpna 2019

