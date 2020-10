Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel zřejmě potřeboval kuřivo

KLATOVY - Vloupal se do trafiky a odnesl 212 krabiček cigaret.

Policisté přijali oznámení o vloupání do trafiky v Klatovech. Neznámý pachatel v době od 9. do 11. října tohoto roku poškodil vchodové dveře v domě, vnikl do obchodu a odcizil 212 krabiček cigaret různých značek, dvě balení tabáku, náplně do elektronických cigaret a finanční hotovost.

Poškozeným vznikla škoda na zařízení a odcizením zboží přesahující 28 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Pachatel se trestné činnosti dopustil v době, kdy je na našem území vyhlášen nouzový stav.

nprap. Ladmanová Dana

12. října 2020

