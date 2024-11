Pachatel znásilnění skončil po krátkém útěku ve vězení

Necelý měsíc po vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu byl muž odsouzený za zvlášť závažný trestný čin spáchaný na dítěti zadržen policisty z Interpolu Buenos Aires.

Po několika měsících extradičního řízení padlo koncem října rozhodnutí o jeho vydání do České republiky. Samotná příprava eskorty a zařízení nezbytných procedur, které umožnují hladký průvoz odsouzeného z Argentiny až do Prahy, připravoval tým zkušených policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a Air Marshalové z Ředitelství služby cizinecké policie a příprava trvala několik týdnů. Samotná eskorta z Buenos Aires přes Amsterdam do Prahy trvala téměř 24 hodin a proběhla bez závad a odsouzený muž byl ihned po přistání převezen do jedné z pražských věznic.

V rámci cesty do této země, která se stává strategickým bodem při snaze o dopadení a navrácení českých uprchlíků v Jižní Americe, proběhlo i několik pracovních setkání českých policistů se zástupci argentinské policie a zástupců diplomacie. Navázání úzké spolupráce s tamní policií je klíčové pro úspěšné pátrání po českých uprchlících v této části světa.

kpt. David Schön

23. listopadu 2024

