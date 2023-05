Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vraždy byl dopaden

PLZEŇSKÝ KRAJ - Jen několik hodin po oznámení nálezu mrtvé ženy na Rokycansku, která zemřela násilnou smrti, se policistům podařilo vypátrat podezřelého a následně i vražednou zbraň.

Od pondělních odpoledních hodin se policisté našeho krajského ředitelství zabývají případem, který nám byl oznámen na linku 158. V jednom domě na Rokycansku byla nalezena mrtvá 59letá žena, na jejímž těle byly zjištěny zjevné známky cizího zavinění. Na místo činu proto vyjeli i krajští kriminalisté, kteří na místě provedli řadu prvotních a neodkladných úkonů, jako je ohledání místa činu, zajištění kriminalistických stop nebo výslechy osob. Nařídili také provedení soudní pitvy. Dvě klíčové věci však kriminalistům chyběly - pachatel a vražedná zbraň. A tak začala intenzivní pátrací akce, při které policisté pátrali jak po podezřelé osobě, tak po vražedné zbrani. Všechny zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že podezřelým by mohl být starší muž, který byl známým oběti. Několik hodin usilovné práce přineslo ještě v nočních hodinách z pondělí na úterý první úspěch, a to zadržení podezřelého. S ním kriminalisté provedli potřebné úkony a nadále pátrali po zbrani, kterou pachatel k usmrcení ženy použil. Prohledávala se nejrůznější místa, a to včetně vodních ploch, kde policejní potápěči zásahové jednotky nakonec v úterý večer nalezli s největší pravděpodobností vražednou zbraň. Ta bude nyní podrobena kriminalistickým expertízám společně s dalšími zajištěnými stopami z místa činu.

Dnes dopoledne vrchní komisařka odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání 65letého muže jako obviněného ze závazného zločinu vraždy a také podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněni do vazby.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

24. května 2023

