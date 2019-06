Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vnikl přes noc do dvou garáží

ROZVADOV - V jednom případě chtěl odcizit čtyřkolku, ve druhém odnesl sekačku. Způsobená škoda přesáhla dvacet tisíc korun.

Borští policisté se zabývají případem vloupání do garáží v obci Rozvadov. Z 1. na 2. června letošního roku se tam dosud neznámý pachatel vloupal do dvou garáží. Nejprve překonal oplocení jednoho rodinného domu, vnikl na pozemek a u samostatně stojící garáže poškodil bezpečnostní zámek vrat a vnikl dovnitř. Z garáže odcizil čtyřkolku v hodnotě kolem 30 000 korun, kterou vytlačil před vrata a ponechal ji tam. V tomto případě způsobil majiteli škodu ve výši kolem 1 000 korun.

Ve druhém případě pachatel poškodil pletivové oplocení jiného rodinného domu a následně vnikl do samostatně stojící kolny. Z ní odcizil bubnovou rotační sekačku v hodnotě 20 000 korun. V tomto případě pachatel způsobil škodu na odcizených a poškozených věcech ve výši 20 600 korun. Borští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizené sekačce pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

4. 6. 2019

vytisknout e-mailem