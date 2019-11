Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vnikl do domu a stodoly

LHOTKA – Odnesl si nářadí, vybavení domu i alkohol. Policisté nyní zjišťují, kdo má uvedené jednání na svědomí.

Tachovští policisté se zabývají případem vloupání do rodinného domu, který se stal mezi 14. a 16. listopadem letošního roku v obci Lhotka. Na zahradu jednoho domu vnikl zatím neznámý pachatel poté, co překonal oplocení pozemku. Následně za pomoci násilí překonal petlici s visacím zámkem stodoly, do které vnikl a odcizil z ní motocykl, úhlovou brusku, elektrický hoblík, fukar na listí a křovinořez. Poté dveřmi na půdě vnikl do prostoru chalupy, ze kterého odcizil přehoz na postel, zastřihávač trávy a další nářadí, devět lahví alkoholu a další vybavení domu. Svým jednáním tak způsobil škodu, která zatím nebyla vyčíslena. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 11. 2019

vytisknout e-mailem