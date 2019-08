Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vnikl do areálu

ROKYCANY – Odcizil kabely a přerušil elektrické vedení do fotovoltaických zařízení. Vzniklá škoda nebyla zatím vyčíslena.

Policisté z obvodního oddělení v Rokycanech se zabývají případem krádeže, který se stal mezi 23. červencem a 5. srpnem letošního roku v katastru obce Rokycany. Do jednoho objektu vnikl zatím neznámý pachatel poté, co překonal dva visací zámky na kovových petlicích vrat objektu. Po vniknutí do areálu došel k budově, do které následně vnikl. Uvnitř přerušil množství různých kabelů vedoucích do staré rozvodné skříně a tyto kabely odcizil. Dále přerušil kabel v nové rozvodné skříni, přičemž přerušil vedení k fotovoltaickým elektrárnám. Následně si připravil k odcizení čtyři hliníkové plechy různých velikostí, které zůstaly v zadní části areálu. Svým jednáním tak pachatel způsobil škodu, která nebyla zatím vyčíslená. Rokycanští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, případem se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

6. 8. 2019

