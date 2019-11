Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel vloupání zatím uniká

J.Hradec – Třeboň – Vloupání do kadeřnictví, vinotéky a krádež kola.(Hlasová schránka 974 233 116)

Třeboňští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, který od 16:45 hodin dne 26.listopdu do 9:35 hodin dne 27.listopadu vypáčil dveře do kadeřnictví v Třeboni na Masarykově náměstí č.p.102. Zde odcizil finanční hotovost ve výši 3 500 korun, mobilní telefon s nabíječkou a 12 kusů dárkových poukazů. Dále ve stejné době překonal zajištěná vstupní vrata do průjezdu domu na Masarykově náměstí, vnikl do objektu a zde z průjezdu odcizil pánské horské jízdní kolo značky Rock Machine černočervené barvy bez markantů ku škodě majitele. Poté v době od 01:04 do 02:12 hodin, shodným způsobem vypáčil vstupní dveře v hodnotě 50 000 korun provozovny vinotéky Vinofol v ulici Lázeňská a zde odcizil finanční hotovost a zásuvku elektrické pokladny ku škodě majitele firmy. Celkem tak způsobil škodu za nejméně 78 500 korun.

Občané pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, sdělte je třeboňským policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

28. listopadu 2019

