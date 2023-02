Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pachatel vloupání do objektů dopaden

Karvinsko - zaměřil se na restaurace i byty

Bohumínští policisté sdělili podezření šestatřicetiletému muži, který se měl v průběhu tohoto týdne vloupat do dvou restaurací v Bohumíně. Do podniků se měl vloupat za užití síly. Hned v prvém případě ale zřejmě sáhl vedle a odešel s prázdnou. Jak sám u výslechu uvedl, domníval se, že si z baru odnese mobilní telefon, který následně zpeněží. Když však posléze zjistil, že se jedná o platební terminál, chtěl svou „chybu“ napravit, a proto jej vrátil zpátky na místo a z provozovny utekl. Namířil si to ale rovnou do druhého restauračního zařízení, z nějž měl následně odcizit finanční hotovost ve výši téměř dvanáct tisíc korun.

Muž se však nesoustředil pouze na objekty, ale zájem v něm vzbuzovaly rovněž bytové jednotky. V polovině minulého týdne měl do jednoho z bytů bez vědomí jeho uživatele vstoupit, a následně měl v kuchyni odcizit finanční hotovost ve výši čtyři tisíce korun.

Pro policisty je podezřelý známou firmou, jelikož ještě část minulého roku trávil ve vězení. O jeho trestní minulosti pak svědčí i téměř 10 záznamů v trestním rejstříku.

Muži bylo sděleno podezření z přečinu krádeže a z přečinu porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Policisté v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně proti vloupání zabezpečili, a to například ochrannými mřížemi nebo uzamykatelnými okenicemi. Rovněž je vhodné nenechávat v těchto objektech finanční hotovost nebo jiné cenné věci. Na majitele bytů pak apelujeme, aby v případě, že se u nich v bytě objeví cizí nezvaná osoba, okamžitě kontaktovali policii na lince 158.

nprap. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

16. února 2023

