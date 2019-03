Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel se vloupal do dvou vozidel, která řidiči zaparkovali na parkovišti u obchodního domu v Benešově

BENEŠOVSKO – Odcizil peněženku, peníze, doklady i mobilní telefon.

V neděli dne 24. března před osmou hodinou večerní vyjížděli benešovští policisté ke dvěma případům krádeží věcí z vozidel. Řidiči svá auta zaparkovali na přilehlém parkovišti u obchodního domu v ulici Červené Vršky v Benešově. V prvním případě pachatel vnikl do interiéru vozidla tovární značky BMW, aniž by ho nějakým způsobem poškodil. Prohledal kabelku, kterou měla majitelka položenou na zadním sedadle. Z kabelky následně odcizil peněženku s finanční hotovostí a doklady. Dále se podíval také do zavazadlového prostoru vozidla, ze kterého si s sebou odnesl cestovní tašku s oblečením a šperky.

Stejně pachatel vnikl i do druhého zaparkovaného auta výrobní značky Škoda Octavia. Opět prohledal vnitřní prostor a z přihrádky v palubní desce odcizil mobilní telefon. V případě jeho dopadení a odsouzení mu tak za tyto přečiny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

V této souvislosti upozorňujeme řidiče, aby nenechávali svá zavazadla, kabelky, elektroniku a cenné věci viditelně ve vnitřním prostoru zaparkovaného vozidla. Tyto věci totiž vizuálně lákají pozornost potenciálních pachatelů a auto se tak stává předmětem jejich zájmu. Výše vyjmenované věci uložte do zavazadlového prostoru nebo do uzavíratelných přihrádek v palubní desce. Snížíte tím riziko, že právě vaše vozidlo si pachatel vybere ke své trestné činnosti.

