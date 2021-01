Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel se vloupal do dvou chat a „oslavil“ to tam láhví vína

KOLÍNSKO – Z rekreačních objektů si ale nic neodnesl.

V úterý 19. ledna dopoledne přijali policisté z obvodního oddělení Český brod oznámení o vloupání do rekreačních chat v obci Chrášťany – Chotouň, z nichž nebylo nic odcizeno, kromě jednoho archivního vína, které neznámý pachatel na místě vypil.

Podle dosavadního šetření se dosud nezjištěný pachatel vloupal do dvou rekreačních chat v době od 17. ledna do 19. ledna ve výše uvedené obci, kde v obou případech vnikl na celistvě oplocený pozemek objektů a tam rozbil dvě skleněné výplně oken. Těmi se dostal do vnitřních prostor, které kompletně prohledal a všude vše rozházel, ale nic neodcizil. V jedné chatě si ale vzal láhev archivního červeného vína, vypil jej a prázdnou láhev hodil do kamen.

Tímto jednáním neznámý pachatel způsobil celkovou škodu ve výši téměř 1500 korun. V případě jeho dopadení mu hrozí za trestné činy porušování domovní svobody a krádeže trest odnětím svobody až na osm let.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

22. ledna 2021

