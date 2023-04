Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pachatel se nezaměřoval jen na finanční hotovost

Karvinsko - policisté dopadli pachatele vloupání do několika objektů

V minulém týdnu zadrželi karvinští policisté pětadvacetiletého muže, který měl provést vloupání do několika objektů, z nichž téměř vždy odcizil převážně sladkosti a různé druhy cukrovinek. V jedné prodejně si však měl přijít i na finanční hotovost přesahující 20.000 korun. Jeho modus operandi byl takřka vždy stejný. Za užití násilí rozbil výlohu či dveře prodejny, poté do ní vešel a odcizil, co mu přišlo pod ruku. V jednom případě si dokonce odnesl takřka 350 čokoládových tyčinek, 30 krabic bonboniér a přes 40 čokolád. U výslechu pak uvedl, že odcizené zboží použil pro svou osobní potřebu, případně jej prodal jiným osobám. Celková škoda v prozatím pěti případech přesáhla 80.000 korun.

Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí až tři roky odnětí svobody. Pro policisty byl známou firmou, v rejstříku trestu má přes deset záznamů převážně za majetkovou trestnou činnost a ještě v loňském roce si za ni odpykával trest ve vězení. V současné době je stíhán vazebně.

por. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

21. dubna 2023

