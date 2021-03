Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vše pro drogy

TRUTNOVSKO - Mladík je obviněn z pěti trestných činů.

Trutnovští kriminalisté ve spolupráci s náchodskými a krajskými kriminalisty včerejšího dne obvinili z pěti trestných činů 24letého muže z Náchodska, který má na svědomí několik trestných činů. Je obviněn ze zločinu krádeže, přečinů porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví a dalšího přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Jelikož je spáchal v době nouzového stavu, hrozí mu až 8leté vězení.

O muži jsme informovali na začátku tohoto týdne, kdy řídil se zákazem a pod vlivem návykové látky s vozidlem v pátrání informace zde.

Následným šetřením policisté došli k závěru, že muž má na svědomí různé krádeže po téměř celém Královéhradeckém kraji a začali po něm pátrat.

K jeho dopadení pomohla malá náhoda. Ve středu odpoledne (11.3.) na Hlavním nádraží v Pardubicích na sebe upoutal pozornost policistů tím, že neměl zakryté dýchací cesty. Policejní hlídka ho vyzvala k nasazení respirátoru. Když respirátor začal vytahovat z batohu, policisté si všimli, že má v batohu několik občanských průkazů a několik osvědčení o registru vozidla. Vyzvali ho k vysvětlení, při kterém spolupracoval a přiznal, že jsou kradené. Muže zadrželi a převezli do trutnovské policejní cely k dalším procesím úkonům.

Kriminalisté ho viní ze spáchání 15 skutků, které spáchal během necelých tří měsíců a při kterých způsobil škodu za téměř 360 tisíc korun. Největší škodu způsobil při vloupání do jednoho sklepu v Hradci Králové, odkud odcizil desítky láhví vína a 2 láhve investičního tvrdého alkoholu, sportovní vybavení, náčiní a oblečení, počítačové hry a další věci za více než 220 tisíc korun. Další vysokou škodu způsobil v jednom penzionu na Trutnovsku, kde využil příležitosti otevřených dveří. Po jeho prohledání odcizil holicí strojky, smartbook, hodinky a klíče od vozidla, s kterým z místa činu odjel. Také se vloupal do odběrového místa antigenních testů a sousedících ordinací v Jaroměři, odkud si odnesl jen flash disk a pár klíčů. Ze společných prostor jednoho domu v Hradci Králové odcizil několik párů značkových nošených bot v hodnotě 4,5 tisíce korun.

Dohromady odcizil tři osobní auta a do dalších tří se vloupal.

Výtržnosti se dopustil na konci ledna při odchodu z policejní služebny, kdy slovně a gestem policistům pohrozil odplatou a za vstupem se otočil, vytáhl přirození, které ukazoval před dalšími osobami.

Z vyšetřování vyplynulo, že mladík je každodenním uživatelem pervitinu již několik let a nemá žádné zaměstnání. Zákaz řízení mu byl udělen v prosinci loňského roku s platností na jeden rok. Část odcizených věcí, která byla u zadrženého muže nalezena, budou moci být majitelům vrácena.

Muž byl v minulosti již několikrát za majetkovou trestnou činnost potrestán​. Naposledy v září loňského roku byl za krádež odsouzen k 300 hodinám obecně prospěšných prací.

Jelikož už policistům došla trpělivost, podali ke státnímu zástupci podnět na uvalení vazby. Dnešního odpoledne soudce návrh akceptoval a muže do vazby poslal.

por. Iva Kormošová

13.3.2021, 15.30

