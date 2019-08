Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel několika vloupání odhalen

Písek - Způsobil škodu za bezmála 280 000 korun. Je stíhán vazebně.

Velký úspěch zaznamenali písečtí kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení v Čimelicích. Podařilo se jim objasnit čtyři případy krádeží, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, ke kterým došlo během března až července tohoto roku na Písecku. Tehdy ještě neznámý pachatel odcizil desítky metrů měděného kabelu v katastru obce Horní Ostrovec. Dále se vloupal do sklepní kóje jednoho domu na adrese Třída Přátelství a odcizil odtud několik jízdních kol. V jednom případě se vloupal do garáže na Dukelské ulici v Písku a ukradl odtud přívěs za automobil s motorovým člunem. Vnikl rovněž do areálu jedné písecké firmy a ze zde zaparkovaných vozidel ukradl pohonné hmoty. Také si odtud odnesl pneumatiky a autobaterie. Celková škoda, kterou svým jednáním napáchal, dosáhla výše bezmála 280 000 korun. Policisté muži sdělili obvinění. Je stíhán vazebně.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

11. srpna 2019

