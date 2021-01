Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel nejspíš odjel na kole, které ukradl

KOLÍNSKO - Z kočárkárny bylo odcizeno horské kolo.

Kolínští policisté přijali v pátek 15. ledna před půl čtvrtou odpoledne oznámení o odcizeném horském kole z kočárkárny jednoho z bytových domů v Kolíně v ulici Bachmačská.

Podle dosavadního šetření policisté zjistili, že dosud neznámý pachatel v době od osmnácti hodin 14. ledna do patnácti hodin 15. ledna bez poškození překonal vstupní dveře, kterými vnikl do vnitřních prostor bytového domu. Následně vypáčil dřevěné dveře vedoucí do kočárkárny, z níž odcizil černo-oranžové horské kolo CTM Rambler v hodnotě okolo deseti tisíc korun.

Policisté se případem zabývají a kvalifikují jej jako podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který muže být pachatel v případě dopadení a prokázání viny potrestán na dva roky až osm let.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

18. ledna 2021

