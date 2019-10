Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel loupežného přepadení z místa ujížděl

PLASY – Za obcí havaroval a za asistence policistů byl převezen do nemocnice. Nyní se již nachází v policejní cele.

Včerejšího dne kolem 19:00 hod. došlo v obci na severním Plzeňsku k loupežnému přepadení benzinové čerpací stanice, kdy z pokladny odcizil ozbrojený pachatel finanční hotovost v řádu několika tisíc korun. Na místo bylo vysláno několik policejních hlídek, před jednou z nich pak pachatel ujížděl ve vozidle Fiat Croma. Mezi obcemi Plasy a Kralovice čtyřiadvacetiletý řidič nezvládl řízení, vozidlo uvedl do smyku a narazil do svodidel. Při havárii byl zraněný, a tak byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice. Možné ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami bude zřejmé až na základě výsledků provedeného odběru krve. V tuto chvíli je zadržený muž v policejní cele. Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupeže. Státnímu zástupci bude po obvinění podávat podnět k návrhu na vzetí dotyčného do vazby.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

22. 10. 2019

