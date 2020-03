Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel loupežného přepadení dopaden - aktualizace

PLZEŇ – Policisté dopadli pachatele loupežného přepadení, který před dvěma lety přepadl jeden plzeňský bar a pobodal barmanku. Pro násilníka si doletěli vrtulníkem.

Aktualizace - 46letý cizinec, který 25. června 2017 přepadl jeden z plzeňských barů a pobodal barmanku, byl Okresním soudem Plzeň-město uznán vinným a soudce ho poslal na sedm let do věznice s ostrahou a uložil mu trest vyhoštění z území České republiky na neurčito.

10. března 2020

nprap. Michaela Raindlová

Dne 2. března 2018 jsme žádali o spolupráci všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace k muži, který koncem června 2017, deset minut před třetí hodinou ráno přepadl jeden z plzeňských sportbarů, pobodal barmanku a odcizil kasírtašku s finanční hotovostí 9 tisíc korun. Policisté po násilníkovi pátrali dva roky a teď spadla klec. Plzeňští kriminalisté obvinili 46letého cizince ze zvlášť závažného zločinu loupež spáchaného formou spolupachatelství. Tehdy, 25. června 2017, ,,navštívil“ společně s dosud neustanoveným spolupachatelem sportbar v Plzni. Oba byli maskováni rouškami a oba byli ozbrojení. Starší cizinec přeskočil barový pult a začal se s obsluhou baru přetahovat o kasírtašku. Přitom barmanku několikrát udeřil do hlavy. Statečné 31leté ženě se dokonce podařilo pachateli strhnout roušku z obličeje. Ten následně použil nůž, který držel v ruce a ženu třikrát bodl do těla. Oba pachatelé z místa následně utekli. Zraněná mladá žena musela být hospitalizována v nemocnici.

Policisté na místě zajistili maximální počet stop, kdy Kriminalistickým ústavem byla zjištěna shoda DNA profilu s profilem DNA z Rakouska. Díky spolupráci s rakouskými a německými kolegy se násilníka s nožem podařilo ztotožnit a vypátrat v Německu. Policisté si pro pachatele loupežného přepadení doletěli vrtulníkem. Ten se jim v podání vysvětlení ,,svěřil“, že má za sebou bohatou trestní minulost. Muž procestoval několik evropských zemí, kdy si pokaždé užíval pár měsíců na svobodě, než následně skončil ve vězení.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. Za zvlášť závažný zločin loupeže mu hrozí až desetiletý trest.

nprap. Michaela Raindlová

15. července 2019

