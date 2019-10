Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel, který poškodil závoru, skončí u soudu

České Budějovice - Policie děkuje sdělovacím prostředkům za spolupráci.

Českobudějovičtí policisté děkují sdělovacím prostředkům a veřejnosti za pomoc při objasnění trestého činu poškození cizí věci, o kterém jsme veřejnost informovali dne 2. října. Na základě zveřejněných fotografií a videa se policistům ozvaly přímo osoby, které byly na záznamech zachyceny. Policisté následně sdlili podezření muži (23 let) z Českobudějovicka ze spáchání výše uvedeného trestého činu. Ten dne 7. září před jedenáctou hodinou večer poškodil páčením hliníkovou elektronicky ovládanou závoru na placeném parkovišti v ul. Pražská. Škoda, kterou napáchal, byla nakonec vyčíslena na bezmála 6 100 korun. Policisté čin prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

10. října 2019

vytisknout e-mailem