Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel kradl v objektu firmy

BEROUNSKO – Z pokladničky odcizil finanční hotovost.

Berounští policisté pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který v době od 10. 10. 2019 14:35 hodin do 11. 10. 2019 05:00 hodin, vnikl do areálu firmy v Králově Dvoře. Následně přešel do šatny pracovníků a do prostor kantýny, kde vykopl dveře a vypáčil skříňku, ve které se nacházela příruční kovová pokladnička. Z této následně odcizil finanční hotovost. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 19.490,-Kč.

Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého pachatele na tel. 974 872 700.



por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

14. října 2019

vytisknout e-mailem