Pachatel krádeže ujížděl policejním hlídkám

PELHŘIMOVSKO: Muže v úkrytu odhalil služební pes

Pelhřimovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Kutnohorska, který po krádeži ujížděl vozidlem policejním hlídkám. Poté, co muž vozidlo „zaparkoval“ v poli a z místa utekl, si ho našel služební pes Engie se svým psovodem. Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů a vzhledem k tomu, že se trestné činnosti dopustil v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav, hrozí mu tak přísnější postih.

Případ pro policisty začal v úterý 15. prosince kolem půl deváté večer, kdy přijali oznámení o podezřelém vozidle, v němž by se měl nacházet pravděpodobný pachatel krádeže nářadí v hodnotě kolem čtyř tisíc korun, ke které právě došlo v objektu na ulici Pražská v Pelhřimově. Informace o popisu vozidla a jeho směru jízdy operační důstojník tísňové linky ihned předal nejbližším policejním hlídkám, a to včetně policejního psovoda. Během deseti minut tak policisté obvodního oddělení vozidlo Škoda odpovídající popisu vypátrali na silnici druhé třídy u obce Zmišovice. Na opětovné výzvy k zastavení vozidla však řidič nereagoval a pokračoval dále. Jeho jízda skončila v katastru obce Křelovice v poli. Od vozidla ihned utekl, nepočítal však s tím, že v jednom z policejních vozidel, které ho pronásleduje, se také nachází služební pes Engie. Policejní psovod neváhal a psa okamžitě nasadil na pachovou stopu podezřelého muže. Tu služební pes vypracoval na výbornou a schovaného pachatele hravě nalezl. Muže policejní psovod zadržel a skončil tak s pouty na rukou. Policisté muže ztotožnili a provedli u něj dechovou zkoušku a test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Výsledek dechové zkoušky byl negativní. Opačně tomu však bylo v případě testu na drogy. Ten byl pozitivní na amfetamin. Navíc provedená lustrace ukázala, že muž má od konce března letošního roku vyslovený zákaz řízení, a to na dobu čtrnácti měsíců. Policisté následně muže převezli na policejní služebnu k provedení potřebných úkonů, ohledali místo činu krádeže a místo nálezu vozidla, ve kterém muž ujížděl, a vše zadokumentovali. Odcizené věci policisté zajistili.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V minulosti byl již muž v souvislosti s majetkovou trestnou činností soudně trestán. Na začátku letošního roku mu byl okresním soudem uložen podmíněný trest odnětí svobody. Obviněnému muži za uvedenou trestnou činnost hrozí až osmiletý trest odnětí svobody, neboť se krádeže dopustil v době nouzového stavu. Případ policisté nadále vyšetřují.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

17. prosince 2020

