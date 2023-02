Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel krádeže telefonů dopaden

Strakonice – Dobrá práce strakonických policistů.

Strakoničtí policisté objasnili vloupání do prodejny mobilních telefonů ve Strakonicích. Dne 18. ledna 2023 ve večerních hodinách vyjížděla policejní hlídka do ulice Lidická, kde pachatel kusem betonu rozbil skleněnou dvojitou výplň výlohy obchodu. Poškodil vystavené zboží, stojany na telefony, polepy ve výloze a odcizil dva mobilní telefony. Svým jednáním způsobil škodu za necelých 80 000 korun. Odcizené telefony prodal a vycestoval ze Strakonic. Strakoničtí policisté společně s krimanalisty odvedli dobrou práci. Oba telefony se jim podařilo zajistit a během jednoho měsíce vypátrali i pachatele, kterému v rámci zkráceného přípravného řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež. Podezřelým je 46letý muž z Českého Krumlova, který do Strakonic přijel před časem za prací. Jeho kriminální minulost je opravdu bohatá. Opakovaně byl několikrát trestaný za majetkovou a násilnou trestnou činnost.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

20. února 2023

vytisknout e-mailem