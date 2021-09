Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel je anebo bude vášnivým rybářem

KOLÍNSKO – Vloupal se do aut, z nichž ukradl zejména rybářské vybavení.

Kolínští policisté se zabývají případem týkající se vloupání do dvou osobních vozidel, která byla zaparkovaná na parkovišti u obchodního domu v Kolíně v ulici Benešova. Z automobilů bylo odcizeno hlavně vybavení pro rybáře.

Podle dosavadního šetření se dosud nezjištěný pachatel vloupal do vozidel značek Škoda a Hyundai stejným způsobem, a to takovým, že u obou rozbil skleněnou výplň pravých zadních dveří, čímž si umožnil přístup do vnitřních prostor. Následně poté z nich odcizil několik rybářských prutů s navijáky, kaprářský a přívlačový prut, podběráky, tašku s krmením pro ryby a další doplňky potřebné k rybaření.

Celková škoda byla vyčíslena na téměř třicet tisíc korun českých.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

V této souvislosti žádáme občany o pomoc při objasnění případu. Pokud byste nám mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, obraťte se, prosím, na kolínské policejní oddělení osobně či na telefonním čísle 974 874 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

20. září 2021

