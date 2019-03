Pachatel dvou vražd byl dopaden!

Specialisté z Odboru mezinárodní policejní spolupráce dodali do výkonu trestu muže cizí státní příslušnosti, který před čtvrt stoletím spáchal dvojnásobnou vraždu v Praze.

Historicky první vzájemná mezinárodní spolupráce s Japonskou prokuraturou byla úspěšná. Díky výborné komunikaci se podařila zjistit informace o cestě dvojnásobného vraha do Japonska, která vedla k následnému dopadení. Během jednoho měsíce bylo nutné dodat kompletní extradiční žádost v japonštině a reagovat na odlišné postupy, zvyklosti a požadavky kolegů z Japonska. Velkou podporou českým policistům poskytlo velvyslanectví ČR v Tokiu, které bylo stěžejním partnerem v zemi. Vynikající práci odvedli experti Kriminalistického ústavu Praha, kteří díky antropologickým expertízám potvrdili totožnost zadrženého muže a extradiční řízení se tak mohlo dotáhnout do úspěšného konce. Cestu do České republiky zajistilo několik policistů z cizinecké policie a Odboru mezinárodní policejní spolupráce. Muž je aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody.



Primárním zájmem policistů je snaha o zadržení všech pachatelů trestné činnosti a jejich potrestání. Pachatelé se často skrývají v zahraničí a snaží se policistům práci ztížit. Jejich zatčení a návrat do České republiky pak není jednoduchý a může trvat i roky. Zásadní je v těchto případech činnost policistů odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR a zejména dobré osobní vztahy s kolegy v různých zemích. Vynikajícím příkladem úzké a velmi úspěšné spolupráce, je rakouský policejní přidělenec na velvyslanectví v Bangkoku pan Petr Juraček, díky jehož snaze se od roku 2010 podařilo z Thajska vyhostit několik desítek českých občanů.



Mimořádně aktivní přístup a osobní nasazení při prosazování zájmů České republiky ocenil také policejní prezident plk. Mgr. Jan Švejdar.

Slavnostní předání čestné medaile se uskutečnilo ve čtvrtek 10. ledna 2019 na půdě zastupitelského úřadu ČR v Bangkoku.

prap. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

21. března 2019

