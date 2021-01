Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatel byl zadržen na místě činu

LIBEREC – Muže, který se vloupal do rekreační chalupy, policisté zadrželi na místě činu. Pomohla jim všímavost souseda, který spatřil čerstvé stopy ve sněhu.

Minulý týden komisař z 1. Oddělení obecné kriminality v Liberci zahájil trestní stíhání 47letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu krádež a přečinu porušování domovní svobody, kterých se dopustil 12. ledna letošního roku. Tehdy odpoledne krátce po půl jedné se dostal na oplocený pozemek rekreační chaty v Liberci v ulici V Rokli. Následně za pomoci nalezeného odloženého žebříku vylezl na střechu chaty, vytlačil střešní okno, kterým vnikl dovnitř. Obviněný následně prošel celý dům. Ze spíže a kuchyně odcizil větší množství potravin a ještě si do svého batohu přibral fotopast a motorovou pilu. S takto ukradenými věcmi uloženými v batohu chatu opustil bočními dveřmi, které si zevnitř zasunutým klíčem odemkl. Vzápětí byl ještě na pozemku u chaty zadržen policejní hlídkou, která byla na místo vyslána na základě oznámení na linku 158. To učinil muž ze sousedství, který si všiml čerstvých stop ve sněhu po zahradě vedoucích u uvedené chatě. Pachatel se ještě snažil před policisty schovat za strom, avšak neúspěšně.

Obviněného k tomuto jednání údajně vedl ten fakt, že je bez domova a několik dní nejedl. Proto jeho prvořadým úmyslem bylo v chatě odcizit potraviny. Fotopast a motorovou pilu pak chtěl zpeněžit a za utržené peníze si koupit opět jídlo. Všechny odcizené věci obviněný policistům vydal.

Obviněný se uvedených skutků dopustil i přesto, že byl za takový čin již v minulosti pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Navíc se zločinu krádeže a porušování domovní svobody dopustil v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav.

Komisař také v rámci úkonů trestního řízení podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu vzetí obviněného do vazby. Následný návrh státního zástupce soudce Okresního soudu v Liberci akceptoval a obviněného poslal do vazby. Jeho trestní stíhání tak bude probíhat vazebně. Vzhledem ke všem skutečnostem hrozí obviněnému za spáchání uvedeného zločinu a přečinu trest odnětí svobody až na osm let.





19. 1. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

