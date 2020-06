Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pachatel brutálního napadení po třech letech dopaden

ÚSTÍ NAD LABEM - Kriminalisté na své "pomníčky" nezapomínají.

Skvělá práce ústeckých kriminalistů. Tento případ ilustruje to, že i přesto, že se pachatele nepodaří v krátké době vypátrat, tak policisté na své "pomníčky" nezpomínají a vracejí se k nim.

Na konci roku 2017 došlo ve večerních hodinách v Ústí nad Labem na v ulici České Mládeže k napadení ženy. Neznámý muž přistoupil k ženě jdoucí po chodníku zezadu a kovovou tyčí jí udeřil přes hlavu. Žena utrpěla vážné zranění a musela být hospitalizována v nemocnici. Policisté ihned začali intenzivně pátrat po pachateli tohoto brutálního útoku. K pátrání byla za pomoci zveřejněného záznamu z kamerového systému využita i média, ale bohužel vše s negativním výsledkem.

Minulý týden kriminalisté vyslýchali muže, který měl na sobě obdobnou mikinu jako pachatel před třemi lety. Svitla jim naděje, které byla ale záhy vyvrácena, neboť tento muž byl v té době ve výkonu trestu. Ovšem při výslechu a dotazování se na tento skutek se kriminalisté dostali k muži, který odpovídal popisem pachateli činu a v minulosti měl na svědomí násilnou trestnou činnost. Kriminalisté si pro podezřelého ihned dojeli. Ten pod tíhou důkazů se přiznal k brutálnímu útoku na ženu a kriminalistům sdělil i motiv. Motivem jeho jednání byla objednávka, kdy tomuto napadení předcházel incident, ke kterému došlo v místním obchodě, kde napadená žena pracovala. V obchodě se dostala do slovního konfliktu se muže a ženou. Tento pár následně oslovil podezřelého před obchodem, zda si nechce vydělat 2 tisíce korun. Dali mu kovovou tyč a ukázali ženu. Pachatel pod vidinou odměny 2 tisíc korun ženu napadl.

V současné době 29letý muž čelí obvinění z trestného činu Těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let.

Odkaz na tiskovou zprávu z roku 2018 s videoznáznamem:

https://www.policie.cz/clanek/pomozte-kriminalistum-se-ztotoznenim-pachatele.aspx

Ústí nad Labem 19. června 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

