Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Páchá jeden skutek za druhým

Tábor – Soběslav – Nyní jej čeká soud. (Hlasová schránka 974 238 116)

Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu mladému muži. Ten pro ně není osobou neznámou. Nedávno byl například zadržen při jízdě na kole po dálnici D3, a to navíc pod vlivem marihuany.

Svým jednáním ze dne 9. prosince 2018 pak do svého trestního rejstříku připíše další záznam. V odpoledních hodinách nejprve neuhradil svou útratu v restauraci v Tučapech, následně zde odcizil pánské horské jízdní kolo značky Author a na něm, byť posilněn alkoholem, dojel do nedaleké obce Krotějov. Zde po násilném vniknutí do zaparkovaného osobního vozu tovární značky Audi A3 odcizil uvnitř zanechaný mobilní telefon značky Visionbook. Následně pak na kole pokračoval do Soběslavi, kde byl dostižen osobami, které okradl. Vzápětí pak byl zadržen na místo přivolanou policejní hlídkou. Nařízená odborná zkouška na přítomnost alkoholu potvrdila hodnotu bezmála jednoho promile. Test na přítomnost drog v organizmu bezdůvodně odmítl, byť v danou chvíli u něj policisté marihuanu zajistili.

Vedle přestupkových skutků na úseku majetku, držení omamné či psychotropní látky a ohrožení bezpečnosti silničního provozu se tak mladý muž bude zodpovídat z trestného činu, a to přečinu krádeže. Čeká jej soud, kde je, mimo jiného, ohrožen trestem odnětí svobody na dobu až dvou let.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

13. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+