Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - XU Shunjin, nar. 12.4.1952 státní příslušnost Čínská lidová republika

Č. j. KRPU-17449-46/ČJ-2018-040022

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Odbor cizinecké policie KŘPU

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

ISDS a64ai6n

Masarykova 27, 40001 Ústí nad Labem

Č. j. KRPU-17449-46/ČJ-2018-040022 Ústí nad Labem dne 3. dubna 2018 Počet listů: 1

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění,

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnost účastnice řízení XU Shunjin, nar. 12.4.1952 státní příslušnost Čínská lidová republika, trvalý pobyt: Fuzhou, Jin an Qu FuXin Zhonglu 286-288, Min Ao Hua Yuan 8-401, 350 011 Čínská lidová republika, současný pobyt (ulice, č. p., místo): Fuzhou, Jin an Qu FuXin Zhonglu 286-288, Min Ao Hua Yuan 8-401, 350 011 Čínská lidová republika, adresa pro účely doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): Fuzhou, Jin an Qu FuXin Zhonglu 286-288, Min Ao Hua Yuan 8-401, 350 011 Čínská lidová republika, , v řízení zastoupen opatrovníkem Poradna pro integraci z.ú., IČO 67362621, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem.

Usnesení o ustanovení opatrovníka dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, pod č.j. KRPU-117449-45/ČJ-2018-040022, ze dne 4. dubna 2019.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.

Písemnosti si může účastnice řízení vyzvednout u správního orgánu, na adrese: Policie České republiky, odbor cizinecké policie,oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, Ústí nad Labem, v pracovních dnech od 07:00 do 17:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa: www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx telefonické spojení: 974 421 833

prap. Bc. Bedřich Panocha

inspektor

Vyvěšeno dne: 3. dubna 2019

Svěšeno dne: 18. dubna 2019

