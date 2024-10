Oznámení veřejnou vyhláškou - Roman Mykl

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Č. j. KRPK-65850-7/ČJ-2024-1900PZ

JID: PCR19ETRfo28315506

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby pořádkové policie

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-65850-7/ČJ-2024-1900PZ Karlovy Vary 11. října 2024

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Oznámení o možnosti převzít písemnost



Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pořádkové policie oznamuje podle ustanovení § 66 zákona č. 205/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost převzít následující písemnost: rozhodnutí v přezkumném řízení vydané dne 11. 10. 2024 pod č.j.KRPK-65850/ČJ-2024-1900PZ, která je určena do vlastních rukou



Romanovi Myklovi, nar. 10. 08. 2007, bytem Ukrajina, Zakarpatská oblast, Užhorod, Zelena st. 11.



Písemnost si může adresát převzít v na odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na adrese Karlovy Vary - Dvory, Závodní 386/100 v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin.



Nebude-li písemnost vyzvednuta do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den lhůty za den doručení.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dílkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx





Zpracoval:

kpt. Bc. Pavel Šejba

974361293

plk. Mgr. Václav Husák

vedoucí odboru



Vyvěšeno dne: 11. 10. 2024

Sejmuto dne: 26. 10. 2024

