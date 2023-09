Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Pavel Čelikovský

Č. j. KRPK-69009/ČJ-2023-1900DP

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY JID: PCR19ETRfo27757881

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby dopravní policie

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-69009/ČJ-2023-1900DP Karlovy Vary 27. září 2023

Počet stran: 1



Oznámení veřejnou vyhláškou



(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,

Odbor služby pořádkové policie



oznamuje



veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád



osobě: Pavel Čelikovský, nar. 29.12.2003, trv. bytem Boženy Němcové, 438 01 Žatec, že má na Odboru služby dopravní policie, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, uloženu písemnost vedenou pod Č.j. KRPK-69009/ČJ-2023-1900DP.



Vzhledem k tomu, že jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupil Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řádu k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.



Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 - 15:00 hodin.



V případě, že si výše jmenovaná písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.



Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx



zpracoval: plk. Mgr. Pavel Žíha

kpt. Ing. Bc. Čestmír Wackenreuther vedoucí odboru



vyvěšeno dne: 27.9.2023

sejmuto dne: 12.10.2023



